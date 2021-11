Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Pandemie-Bekämpfung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Pandemie-Bekämpfung:

"Warum wird ein so großer Bogen um die Impfpflicht gemacht? Sie gilt in etlichen Ländern für die Masern, warum nicht für Corona? Doch aus Rücksicht auf Zweifler, Zögernde und Ungeimpfte schaffen es in diesem Land Politiker wie Ärztevertreter nicht einmal, eine Impfpflicht für medizinische Berufe zu fordern, mithin für jene, denen die Versehrten anvertraut sind und die dann, wenn sie besonders wehrlos sind, womöglich fahrlässig angesteckt werden.



Es reicht mit der falschen Rücksichtnahme, das führt absehbar zu Langzeitfolgen. Höchste Zeit, endlich stärker an jene zu denken, die sich aus Fremd- und Selbstschutz haben impfen lassen, sowie an jene, die in Kliniken und Heimen auch Zögernde und Uneinsichtige. Rücksicht und Regeln im Sinne der vernünftigen Mehrheit sind dringend nötig. Dazu sollten sich auch Politiker im gegenwärtigen Machtvakuum verpflichtet fühlen. Hierfür braucht es einen Krisenstab mit Fachleuten auf nationaler Ebene, der bundesweit verbindliche Regeln und Grenzwerte."/DP/jha