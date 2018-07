Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Großdemonstration in München

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Großdemonstration in München:

"Es war wohl das erste Mal in ihrer Parteigeschichte, dass die CSU eine in München angekündigte Demonstration so ernst nahm, dass sie am Samstag warnende Zeitungsanzeigen dagegen veröffentlichte; dazu hatte sie auch noch die Innenstadt mit Plakaten gepflastert und auf Kleintransportern Warntafeln herumfahren lassen.



Dabei waren es nicht etwa die Pforten der Hölle, die sich zur Kundgebung angemeldet hatten, sondern etwa 150 Initiativen aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft, darunter viele kirchliche Gruppen, sehr viele Schüler, Studenten, Gewerkschafter, Künstler, bekannte Musiker, beliebte Bands. Der Umfang, die Bandbreite und die Themenvielfalt des Protestes zeigt, dass die Volkspartei CSU den Bezug zu einem nicht ganz geringen Teil des Volkes verloren hat. Ihre Politik wirkt auf immer mehr Menschen antimagnetisch."/be/DP/he