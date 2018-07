Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Fußball WM

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" (Montag) schreibt zur Fußball WM:

"Die Widersprüche des Sports und der Welt kann man mit Würde moderieren - oder wegschweigen.



Heute sind die beiden größten Sportereignisse fest im Griff der Opportunisten, Olympia in dem des deutschen Anwalts Thomas Bach, die Fußball-WM in dem des Schweizer Berufsfunktionärs Infantino. Bach hat am Ende der Winterspiele 2014 in Sotschi die Sitte eingeführt, nicht nur dem Land und seinen Menschen, sondern auch dem Präsidenten persönlich zu danken - am Tag nach der Schlussfeier schickte Putin dann seine Soldaten auf die Krim. Für Infantino war das keine Mahnung. Auch er dankte Putin persönlich, für "die beste Weltmeisterschaft, die es je gab"."