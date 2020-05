Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Corona-Krise

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Corona-Krise:

"Einheitlich werden die Regelungen auch in den nächsten Wochen nicht sein.



Dies hängt nicht entscheidend damit zusammen, dass sich wieder mal "die" Politik streitet. Nein, die Verhältnisse in Deutschland und die regionalen Gegebenheiten sind einfach sehr unterschiedlich, weswegen der Föderalismus das Organisationsprinzip der Bundesrepublik ist. Das trifft auch auf die Seuche zu: Zum Beispiel ist in sämtlichen ostdeutschen Bundesländern zusammengenommen die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nicht einmal halb so hoch wie in Bayern alleine. Und auch die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner ist im Süden und Südwesten, wozu das Saarland zu rechnen ist, eklatant höher als im Rest der Republik. Wenn die Verhältnisse also so unterschiedlich sind, dann ist es auch sinnvoll, unterschiedlich mit ihnen umzugehen. Dies gelingt am besten, wenn die jeweiligen Landesregierungen, durchaus in Abstimmung miteinander und vor dem Hintergrund allgemeiner Regeln, ihren je eigenen Weg finden."/yyzz/DP/nas