Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Wahlkampf in den USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zum Wahlkampf in den USA

Wie immer wird die Schlacht ums Weiße Haus nicht in Kalifornien oder New York geschlagen werden, sondern in einer Handvoll Bundesstaaten dazwischen, die weit weniger liberal sind.



Die Menschen, dort schwärmen nicht so sehr für die linke Revolution, die Warren oder Sanders versprechen. Für sie klingen deren Pläne - eine staatliche Krankenversicherung für alle, freie Universitäten, Erlass aller Studienkredite, Reparationen für die Schwarzen in Amerika - vor allem danach, dass sie Wohltaten für andere Leute bezahlen sollen. Diese Wähler haben auch eine durchaus andere Meinung als die Demokraten dazu, ob ein illegaler Grenzübertritt keine Straftat mehr sein und der Besitz von AR-15</CF>-Sturmgewehren verboten werden soll. Trump muss im Wahlkampf nur "Sozialismus" und "Mauer" und "Die nehmen euch die Waffen weg" schreien. Und er wird damit weit kommen./yyzz/DP/zb