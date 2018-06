Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Trump-Kim-Gipfel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Trump-Kim-Gipfel:

"Überall auf der Welt wächst die Zahl der Menschen, die Trumps Methode für hohe Politik und für erfolgreich halten.



Hier liegt der eigentliche Schaden, den so ein "Gipfel" anrichtet. So wie Trump über die Handelsverhältnisse mit seinen europäischen Verbündeten die Unwahrheit sagt, so sagt er auch nach dem Treffen mit Kim die Unwahrheit. Spektakuläre Bilder und die stupide wiederholte Formel vom "großartigen Erfolg" bilden das Szenengerüst für das Illusionstheater. Aber Vorsicht: Die Vorspiegelung von Politik ersetzt nicht die eigentliche Tat, die so unendlich viel mühsamer ist. China, Südkorea und so viele andere werden die Show von Singapur mit Horror verfolgt haben. Die USA sind nach dem G-7-Desaster vollends zur unberechenbaren Nation verkommen."/be/DP/edh