Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Cum-Ex-Prozess

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Cum-Ex-Prozess:

"Der Steuerdiebstahl bei Cum-Ex ist, was Schaden und Verwerflichkeit anbelangt, noch viel schlimmer als das, was Uli Hoeneß getan hat.



... Er wurde wegen Steuerhinterziehung in Höhe von knapp 30 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, einen Teil davon musste er absitzen. Gemessen am Hoeneß-Schuldspruch wären bei Cum-Ex noch viel höhere Haftstrafen fällig, sollte die Justiz zu dem Ergebnis kommen, dass diese Aktiendeals kriminell gewesen sind. Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen wird aber mit maximal zehn Jahren Gefängnis geahndet. Das ist eindeutig zu wenig für Steuerdiebstahl in Milliardenhöhe."/be/DP/nas