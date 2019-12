Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Brexit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Brexit:

"Brüssel sollte Johnson den bestmöglichen Vertrag anbieten, der in den wenigen Monaten ausgearbeitet werden kann: keine Zölle für Güter, dafür britische Garantien zu Standards und Regeln.



Zollbürokratie und stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen wird das nicht vermeiden können. Hierfür wäre eine Zollunion nötig, die der Premier aber ablehnt. Hürdenlose Geschäfte für Dienstleister - wichtig für Großbritannien - wird solch ein Abkommen gleichfalls nicht bringen. Dafür ist die Zeit zu knapp, Johnson sei Dank. Lehnt der Premier dieses Angebot ab, wird er unter enormen Druck geraten, sein Aufschubverbot aufzuheben und doch um eine Verlängerung zu bitten. Wirtschaftsverbände werden Sturm laufen; Mitglieder seiner Fraktion werden rebellieren, weil sie ihren Wählern nicht erklären können, wieso der ach so segensreiche Brexit jetzt zu Zöllen, höheren Preisen und Entlassungen führt. Die Chancen stehen gut, dass Johnson die brennenden Schiffe löscht und ein weiteres Versprechen bricht."/be/DP/jha