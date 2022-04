Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Ärztestreik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Ärztestreik:

"Und doch gilt auch in den kommunalen Kliniken das, was einst der Philosoph Theodor Adorno formulierte: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Das Falsche ist in diesem Fall, ein krankes System mit persönlichen Aufopferungen und Brüchen des Arbeitszeitgesetzes am Laufen zu halten. Stattdessen brauchen die kommunalen Krankenhäuser endlich mehr Personal, also auch mehr Geld. Im vergangenen Sommer schlugen die Kommunen Alarm, sie forderten 30 Milliarden Euro. Bund und Länder sollten das Geld bereitstellen. Wer 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr stecken kann, der sollte an der Gesundheit nicht sparen."