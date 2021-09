Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' über pazifische Allianzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" über pazifische Allianzen:

"Der amerikanische Präsident Joe Biden verhandelt seine Ideen nicht, er handelt.



Am ehesten erinnert die Pazifik-Politik an die Zeit, als Barack Obama die feindselig-misstrauische Abhöraktion des Kanzlerinnen-Handys eingestehen musste. Nun ist der Schaden aber größer. Frankreichs pazifische Lanze ist gebrochen, die Brüskierung ist groß. Und schlimmer: Biden hat mit dem U-Boot-Pakt die Saat des Unfriedens und der Spaltung nach Europa hineingetragen. Die Beteiligung von Brexit-Britannien an dieser Brechstangen-Politik tut ihr Übriges."/be/DP/nas