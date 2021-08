Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' über die USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" über die USA:

"Lügen gehören zum Krieg, das ist wohl so.



Doch wenn eine Regierung die eigene Bevölkerung zwei Jahrzehnte lang über die Aussichtslosigkeit eines Einsatzes hinwegtäuscht, wird es riskant. Dann kostet der Krieg nicht nur Geld und Leben, sondern er zerstört das Fundament einer Demokratie: das Vertrauen der Bürger in die Integrität der staatlichen Institutionen. Dieses Vertrauen ist in den USA ohnehin gefährlich niedrig. Die Afghanistan-Lügen beschädigen es noch mehr. Man kann Joe Biden, den vierten US-Präsidenten in Folge, der in Afghanistan Krieg geführt hat, daher wegen des chaotischen Abzugs kritisieren. Aber man sollte ihn nicht dafür kritisieren, dass er der erste Präsident ist, der die Wahrheit sagt: Amerika hat den Krieg in Afghanistan verloren. Es ist Zeit heimzukommen."/be/DP/he