Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' über Parteien/Wahlkampf/Klimaschutz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" über Parteien/Wahlkampf/Klimaschutz:

"Wer sich in den knapp vier Monaten bis zur Wahl glaubhaft als Klimaschützer verkaufen will, wird konkrete Antworten liefern müssen.



Worthülsen reichen nicht mehr. Egal, wer am Ende dieses Land regiert: Die Entscheidungen werden so unbequem, wie sie überfällig sind. Und wenn die Karlsruher Entscheidung eines lehrt, dann das: Der Abschied von Kohle, Öl und Gas wird umso schmerzhafter, je länger Politik und Gesellschaft ihn hinauszögern."/be/DP/he