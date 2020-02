Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Wettbewerber um den CDU-Vorsitz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Wettbewerber um den CDU-Vorsitz

Die Fronten sind klar, zumal da Merz mit einer Attitüde auftritt, die an jene Unternehmensberater erinnert, welche die Firma notfalls zerschlagen wollen, um sie zu retten.



Zu dieser Art passen schmallippige Sätze wie "ich spiele hier auf Sieg", die man sonst von Fußballtrainern oder Dieter-Bohlen-Männern hört. Friedrich Merz jedenfalls ist der Kandidat derer, die schon immer gesagt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Merz selbst glaubt das, seitdem ihn 2002 Angela Merkel vom Fraktionsvorsitz verdrängt hat. Armin Laschet ist anders. Er ist nicht der Typ des angejahrten Business-Punk, sondern eher der gewitzte Onkel. Am Dienstag gelang es ihm mit Jens Spahn, eine Teamlösung zu präsentieren, die sich vom Lonely-Wolf-Auftritt Merz' deutlich unterschied./be/DP/zb