Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Verbot Verbrennungsmotoren/Kalifornien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Verbot Verbrennungsmotoren

/Kalifornien:

"Der Autoindustrie wird von einem Bundesverkehrsminister sekundiert, dem es nicht peinlich ist, neue Diesel- und Benzinmotoren als "saubere Verbrenner" anzupreisen.



Wer je einem Verbrennungsprozess beigewohnt hat, und dafür muss man nicht nach Kalifornien reisen, weiß um die Absurdität dieser Wortkombination. Fraglos ist der Verbrenner ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst, schon deshalb wird er so erbittert verteidigt. Nur: Die Urform dieses Meisterwerks stammt aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Kalifornien, Heimat des E-Auto-Bauers Tesla, betreibt nicht nur Klima-, sondern auch Wirtschaftspolitik. Natürlich wird die jüngste Ankündigung auch Tesla beflügeln. Aber andere Staaten werden dem Beispiel Kaliforniens folgen, und andere Hersteller dem Beispiel Teslas. In Deutschland dagegen halten Politik und Industrie am Verbrennungsmotor fest, als gäbe es kein Morgen. Sie fügen dem Standort Deutschland so einen Schaden zu, den künftige Generationen zu tragen haben. Neben den Folgen des Klimawandels."/yyzz/DP/nas