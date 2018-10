Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu USA:

"Im Fall Kavanaugh ist das Reservoir an Gemeinsamkeit verbraucht.



Jeder Kompromiss ist Verrat und Kapitulation. Sie verbreiten Hass, aber angetrieben werden sie von der Angst. Die Republikaner sehen finstere linksradikale "MeToo"-Sozialisten am Werk, die alle Werte und Prinzipien zerstören wollen, auf denen Amerika aufgebaut ist. Die Demokraten warnen vor dem Faschistenregime der alten, weißen Männer, sollte Kavanaugh bestätigt werden. Beide sind überzeugt, sie kämpften für die wahre Seele Amerikas. In Wahrheit zerstören sie diese Seele."/DP/jha