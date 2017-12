Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Steinmeiers Weihnachtsansprache

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Steinmeiers Weihnachtsansprache:

"Der Bundespräsident hat in seiner ersten Weihnachtsansprache getan, was seines Amtes ist: Er hat neben dem Christbaum stehend eine Rede gehalten, in der er um Vertrauen geworben hat - um Vertrauen in die Politik und die Gesellschaft.



Er hat sich bemüht, alles richtig zu machen... Man hätte gern ein bisschen Weihnachtsfreude gespürt bei seiner Rede. Man hätte gern das Gefühl gehabt, dass der Präsident den Menschen in die Augen schaut, nicht irgendwo ins Leere. Das Lob des oft bewundernswerten bürgerschaftlichen Engagements wäre kraftvoller gewesen, wenn der Präsident zugleich darauf hingewiesen hätte, dass dieses Engagement den Staat nicht von seiner Verantwortung entbindet ... Ein Appell an die Pflichten der Politik und ein bisschen Selbstkritik in diesem Zusammenhang hätten dem Weihnachtsappell nicht geschadet."/ra/DP/he