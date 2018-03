Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Russland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Russland:

"Es ist gut möglich, dass britische Polizei und Geheimdienste mehr wissen, als sie bisher preisgeben wollen.



Aber wenn Johnson und andere nun den Eindruck erwecken, es gebe in dieser Ermittlung keine Fragen mehr, dann schuldet die britische Regierung ihren Bürgern mehr als die bisher bekannten Indizien. Je gravierender die Vorwürfe, desto größer die Notwendigkeit, dass die Öffentlichkeit nachvollziehen kann, welche Beweise vorliegen. Dies gilt auch für die Öffentlichkeit in Deutschland, da sich die Regierung in Berlin an die Seite der Briten gestellt hat."/al/DP/she