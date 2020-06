Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Reisebeschränkungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Reisebeschränkungen:

"In Gütersloh haben sich viele Mitarbeiter des Fleischbetriebs infiziert.



Sie wohnten und bewegten sich an etlichen Orten des Landkreises, sodass die Gefahr groß ist, dass sie viele andere Menschen angesteckt haben. Daher war es überfällig, die massiven Einschränkungen zu erlassen. Und es spricht einiges dafür, dass es zu rechtfertigen ist, Bürger aus Gütersloh nur bei Vorlage eines aktuellen, negativen Corona-Tests in anderen Gegenden Deutschlands Urlaub machen zu lassen. Das ist hart für Betroffene, von denen sich wohl viele ausgegrenzt fühlen, aber nötig, um neuen Epidemiewellen vorzubeugen. Genau betrachtet steckt in vermeintlichen Diskriminierungen wie im Fall Gütersloh eine Chance. Wenn Corona künftig immer wieder lokal ausbricht, so muss nicht mehr ganz Deutschland herunterfahren, mit schlimmen Folgen für sehr viele Menschen. Es reicht, nur diejenigen Orte zu beschränken oder zu isolieren, an denen das Virus stark wütet. Das entspricht dem Umkehrsatz des Gleichheitsgebots: Er fordert, Ungleiches ungleich zu behandeln."/al/DP/nas