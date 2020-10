Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Rechtsextremismus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Rechtsextremismus:

"Dieser Lagebericht kann und darf nur der erste Schritt sein.



Auch wenn Seehofer weiter mauert und eine unabhängige, wissenschaftliche Untersuchung über Rassismus in der Polizei blockiert und stattdessen Gewalterfahrungen von Polizisten untersuchen will: Argumente für eine solche Untersuchung finden sich im Bericht selbst, in dem es heißt, es sei "grundsätzlich von einem Dunkelfeld auszugehen". Dieses Dunkelfeld gilt es auszuleuchten - bis in den letzten Winkel. Seehofer forderte die Beschäftigten im Sicherheitsbereich sogar auf: "Schauen Sie hin!" Er selbst scheint aber nicht so genau hinschauen zu wollen und es schon gar nicht so genau wissen zu wollen. Es muss aber aufgeklärt werden, ob hinter all diesen Vorfällen Netzwerke und Strukturen stecken, kurz: ein System. Es reicht nicht, wenn Seehofer versichert, dass es kein strukturelles Problem gebe."/yyzz/DP/he