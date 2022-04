MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Putin und Erdgas:

"Putin nutzt seinen Rohstoff Gas wie eine Streubombe, die scheinbar wahllos an vielen verschiedenen Orten detoniert. Das soll die Europäer verunsichern und ihre Front brüchig machen. Das Exempel, das Putin an der EU statuieren will, ist letztlich eine Probe darauf, wie lange diese Union geschlossen bleibt."/DP/jha