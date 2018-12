Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Protesten in Frankreich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Protesten in Frankreich:

"Wer sich in diesen Tagen eine gelbe Weste überzieht, inszeniert einen der ältesten Kämpfe: Unten gegen oben.



Diese Trennlinie verläuft nicht so eindeutig, wie in hysterischen Facebook-Posts behauptet wird. Doch die klare Überzeugung, David zu sein, während Macron den Goliath markiert, erklärt, warum viele der Westenträger so wenig von ihrem Zorn abzubringen sind und warum laut einer Umfrage mehr als 75 Prozent der Franzosen Sympathien für die "gilets jaunes" empfinden. Frankreich ähnelt in diesen Tagen einer Familie, mit der man ungern in drei Wochen unterm Weihnachtsbaum sitzen möchte. Macron gibt den strengen Vater, der viel von "Pädagogik" spricht, wenn er seine Politik erklärt. Und die, die er wie seine Kinder behandelt, benehmen sich auch so. Null Bock auf Papa und zugleich rasend wütend."/zz/DP/he