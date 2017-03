Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Niederlande

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Niederlande:

Der Wahlkampf ist damit dort angekommen, wo ihn Rutte immer haben wollte: bei einem Duell mit dem Islamfeind GeertWilders.



Die Strategie des Ministerpräsidenten war es von Beginn an, potenzielle Wilders-Wähler auf seine Seite zu ziehen und den blonden Extremisten mit dessen eigenen Mitteln zu schlagen. Diesem Ziel diente zunächst auch der offene Brief an Immigranten, in dem Rutte sie aufforderte, sich "normal" zu verhalten oder das Land zu verlassen. Und jetzt hilft ihm der Hahnenkampf mit Erdogan, abermals im national-konservativen Lager zu wildern./yyzz/DP/fbr