Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Multilateralismus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Multilateralismus:

"Der erste kleine Erfolg, den die New Yorker Veranstaltung darstellt, birgt allerdings die Gefahr, sich damit nun zu begnügen.



Die lose Allianz der Multilateralisten ist eine erste, aber mit Sicherheit nicht die Antwort auf die Herausforderung, die die Renaissance des nationalen Egoismus bedeutet. Gegen die Front der Nationalisten wird die Internationale der Multilateralisten sich auf Dauer nur behaupten können, wenn ihre Mitglieder in unterschiedlichen Konstellationen bereit und in der Lage sind, auch massivem Druck zu widerstehen und entschlossen für gemeinsame Interessen einzustehen. Andernfalls wird aus der Allianz der Multilateralisten nicht mehr als eine traurige Therapiegruppe der Ohnmächtigen. Ein wirtschaftlich starkes und in Europa so wichtiges Land wie Deutschland trägt eine besondere Verantwortung dafür, dass es nicht so kommt."/al/DP/jha