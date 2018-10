Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Klimapolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Klimapolitik:

"Umweltpolitik findet in dieser Koalition nicht statt.



In der Union hat der Wirtschaftsflügel das Sagen, in der SPD das Gewerkschaftslager. Die Schnittmenge aus beidem ist das Gegenteil von Umwelt- und Klimaschutz. Die Umweltministerin von der SPD merkt zwar zuweilen zu Recht an, dass es auf einem toten Planeten keine Jobs gebe. Ein Aufschrei ist aber von ihr nicht überliefert. Der Kanzlerin, die selbst mal Umweltministerin war, fehlt mittlerweile die Kraft, auch noch für mehr Klimaschutz zu kämpfen."/yyzz/DP/she