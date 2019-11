Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Friday for Future und Black Friday

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Friday for Future und Black Friday:

"Es geht deshalb auch an diesem Friday for future nicht nur um das Klima, sondern ganz allgemein um eine Gesellschaft, die es sich auf Kosten anderer, auch anderer Generationen, gut gehen lässt.



Und gerade der Black Friday beweist, wie schwierig es ist, diesem Muster zu entkommen, trotz aller Appelle an den "mündigen Verbraucher", der doch bewusster konsumieren kann; an Nachhaltigkeit, "qualitatives Wachstum" und eine neue Genügsamkeit. Im Angesicht eines Schnäppchenpreises geht es einfach zu vielen wie dem Hund mit dem Knochen. Und das oft in dem dumpfen Bewusstsein, dass auf viele schwarze Freitage eine ebensolche Zukunft folgt."/DP/jha