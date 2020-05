Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona-Wiederaufbaupaket

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona-Wiederaufbaupaket:

"Wenn nun Deutschland und Frankreich das zweite Corona-Wiederaufbaupaket in Höhe von 500 Milliarden Euro anstoßen, auszuzahlen in Zuschüssen, nicht in Darlehen, und zu finanzieren über die Haushalte der Mitgliedsstaaten, dann gebührt den beiden Führungsnationen Anerkennung für Pragmatismus und Entschlossenheit.



Der Vorschlag aus Berlin und Paris signalisiert: Genug gefeilscht, es muss gehandelt werden. Die Lagerbildung in Nord und Süd, in Freizügige und Sparsame - sie hat Europa gelähmt. Emmanuel Macron und Angela Merkel konnten sich nicht länger hinter ihren Stellvertretern aus Rom oder Den Haag verstecken. Nun haben sie die Verhältnisse gedreht: Die mächtige Allianz in der Mitte der EU setzt die übrigen Mitglieder unter Zugzwang. Wer sich ihrer Krisenpolitik widersetzt, hat gewichtige Gegner. Deutschland hat dafür Vorbehalte gegen den reinen Zuschuss-Charakter der Hilfe aufgegeben, Frankreich die hochtrabenden Pläne für eine eigene Agentur zu Umsetzung."/yyzz/DP/he