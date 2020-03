Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona-Krise/öffentliches Leben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona-Krise/öffentliches Leben

Biologische Tatsachen verzögern derzeit die Entscheidungsfindung.



Die heutige Zahl der Infizierten spiegelt lediglich wider, wie das Virus in der vergangenen Woche um sich gegriffen hat. Wie der Erreger derzeit wütet, ob die vereinzelten Schulschließungen, die angeordneten und selbst auferlegten Quarantänen, vermehrte Handhygiene und Absagen von Großveranstaltungen etwas bringen, wird man frühestens in einigen Tagen anhand der Zahl der Neuinfektionen beurteilen können. Solange dauert es im Mittel zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit. Hinzu kommen die Tage bis zur offiziellen Diagnose. Zurzeit zumindest steht Deutschland nicht ganz schlecht da. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist zuletzt zumindest langsamer gestiegen als in anderen Ländern. Damit das so bleibt und die Zahl wieder deutlich kleiner wird, ist ein drastisches Vorgehen notwendig. Unternehmen, Schulen, Unis, alle Einrichtungen, in denen sich täglich viele Menschen begegnen, müssen geschlossen werden, spätestens sobald dort eine Infektion entdeckt wurde. Auch über den öffentlichen Nahverkehr muss endlich nachgedacht werden, immerhin die größte tägliche Massenveranstaltung, die noch nicht abgesagt wurde.