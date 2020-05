Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu China

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu China:

"Ratsam wäre es, sich daran zu erinnern, dass es chinesische Ärzte und Wissenschaftler waren, die am Parteistaat vorbei früh Alarm geschlagen haben, die ohne Genehmigung der Regierung die Gensequenz des Virus mit der Welt geteilt haben, um im Ausland die Forschung an einem Impfstoff zu ermöglichen.



Die ersten Studien, darunter zentrale Forschungsergebnisse, stammen aus China. Und schlussendlich waren es chinesische Journalisten, welche die anfängliche Vertuschung vor Ort aufgedeckt haben. Nichts davon soll und kann das Handeln der KP relativieren. Chinas aggressives Auftreten in der Krise folgt auf Jahrzehnte, in denen Peking viel versprochen, aber wenig gehalten hat. Doch die Ärzte, Forscher und Journalisten stehen für all das, was China auch ist."/al/DP/he