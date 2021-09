Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu CSU-Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu CSU-Parteitag

Alles deutet darauf hin, dass Söder den Parteitag vor allem nutzen wird, um erneut vor einem linken Bündnis im Bund zu warnen.



Die Latte legt der CSU-Chef trotzdem hoch, zumindest rhetorisch, da bleibt sich Söder treu. "Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende", sagt er. Aber was, wenn der Trend stur bleibt? Wenn er am Montag immer noch derselbe ist wie am Samstag? Wenn Olaf Scholz sich bis dahin weder mit gerecktem Mittelfinger fotografieren lässt noch bei der IAA ein Auto klaut? Im Grunde hat Markus Söder den Wahlkämpfern seiner Partei geraten, dass sie für diesen Fall von Montag an schon mal die Kapitulation vorbereiten können./al/DP/zb