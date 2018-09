Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu CSU-Chef Horst Seehofer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dei "Süddeutsche Zeitung" zu CSU-Chef Horst Seehofer:

"Bereits beim Parteitag im Dezember war ein Machtverlust Seehofers spürbar.



Wenn er nicht kurz zuvor angekündigt hätte, die Staatskanzlei an Markus Söder übergeben zu wollen, hätte er einen schweren Stand gehabt. Doch an diesem Wochenende kam es für Seehofer noch schlimmer. Im Postpalast zeigte sich, dass die Mehrheit der Delegierten inzwischen jeden Respekt vor ihrem Vorsitzenden verloren hat. Über den CSU-Chef wurde in den Gängen derart despektierlich gesprochen, dass im Vergleich dazu manche Angriffe der Sozialdemokraten wie liebevolle Streicheleinheiten wirkten. Dass Seehofer trotzdem Applaus bekam, lag nur daran, dass die Delegierten an Selbstverleugnung grenzende Disziplin zeigten - und dass Seehofer seinen Auftritt zur Glorifizierung Söders nutzte."/yyzz/DP/nas