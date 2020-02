Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung'' zu Besuch von Emmanuel Macron in Polen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung'' zu Besuch von Emmanuel Macron in Polen

Aus dem Élysée heißt es, Frankreich reagiere auf den Brexit, indem es die Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten östlich von Berlin intensiviere.



Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, wie sehr die Brexit-Kampagne auf dem Rücken der Osteuropäer ausgetragen wurde. Es wurden offen Hass und Vorurteile gegen Polen, Bulgaren und Rumänen geschürt. Der Brexit ist nicht nur eine Wunde, weil Großbritannien geht. Er ist auch eine Wunde, weil er Europäer gegen Europäer in Stellung brachte. Die Verantwortung von Paris und Berlin ist dadurch gewachsen. In der Post-Brexit-Ära sollte es um das gemeinsame Heilen von Wunden gehen. Macrons Besuch in Warschau war überfällig./al/DP/zb