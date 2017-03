Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Audi

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Audi:

An diesem Mittwoch in Ingolstadt hatte Audi-Vorstandschef Rupert Stadler keine andere Möglichkeit, als Fassung zu bewahren.



Der Wunsch, sich "trotz der Tagesaktualität" auf das vergangene Geschäftsjahr zu konzentrieren, ist verständlich. Allerdings muss es dann nicht nur um Umsatz und Gewinn gehen, sondern auch um den Dieselskandal und seine Aufarbeitung. Fassungslos stellt man fest, dass die jahrelange Führungskraft Stadler weiter im Amt bleiben will. Wann endlich ringen sich Eigentümer- und Arbeitnehmervertreter unabhängig vom Stand der Ermittlungen dazu durch, mit neuen Leute von außen glaubwürdig einen Neuanfang zu starten?/be/DP/fbr