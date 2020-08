Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Atombombenabwurf/Hiroshima

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Atombombenabwurf/Hiroshima:

"Der Traum von einer atomwaffenfreien Welt, den Barack Obama 2009 beschwor, hat sich als genau das herausgestellt - als Traum.



Die Realität ist finster: Überall wird gerüstet. Die alten Atommächte, Amerika und Russland, modernisieren ihre Arsenale. Die jüngeren, darunter China und Nordkorea, vergrößern ihre. Iran schleicht wieder auf die Bombe zu, mit unabsehbaren Folgen für den Nahen Osten. Und man muss kein strategisches Genie sein, um zu erkennen, was der Besitz von Atomwaffen in der Praxis wert sein kann: Der Atomwaffenstaat Russland darf das Nachbarland Ukraine filetieren, das seine Bomben abgegeben hat. Nordkoreas atomar bewaffneter Diktator Kim Jong-un schreibt sich mit Präsident Donald Trump Liebesbriefe, während Irans (noch) nicht atomar bewaffnetes Regime unter dem Druck aus Washington ächzt. Welche Lehre sollen Despoten daraus ziehen, wenn nicht diese: Verschafft euch eine Atombombe, dann seid ihr sicher. Aber das ist die falsche Lehre. Die Wahrheit findet man in Hiroshima und Nagasaki zwischen den Gräbern."/yyzz/DP/he