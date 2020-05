Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu 75 Jahre Kriegsende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu 75 Jahre Kriegsende:

"Die Deutschen, schrieb der Publizist Peter Bender, wurden historisch erwachsen erst "mit der Anerkennung der Schuld, ähnlich einem Menschen, der ein schweres Schicksal bewältigt, indem er es annimmt".



Trotz des oder gerade in der Reaktion auf den erstarkten Rechtspopulismus zeigt sich die Bundesrepublik als wehrhafte Demokratie, die ernsthaft versucht hat, die Lehren aus der Geschichte anzunehmen. Das Kriegsende ist sehr fern und sehr nah zugleich. Für die Jungen mag der Mai 1945 so unvorstellbar weit fort sein wie der Mongolensturm oder der Westfälische Frieden. Jene aber, die als halbe Kinder noch erlebten, wie das Nazireich in Blut und Feuer versank, fühlen sich in der Corona-Pandemie - die, ein böser Winkelzug der Geschichte, sie als Hochrisikogruppe bedroht - beklemmend nah erinnert an verweigerte Bürgerrechte, Mangelwirtschaft, Lebensgefahr, sogar an die Denunzianten."