Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Wahl Steinmeiers

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Wahl Steinmeiers:

"Häufig kommt es nicht vor, dass die Abgeordneten im Berliner Reichstagsgebäude ergriffen und begeistert aufspringen.



Während der Auftaktrede von Bundestagspräsident Norbert Lammert zur 16. Bundesversammlung ist genau das passiert. Angesichts seiner Abrechnung mit den Feinden der Demokratie geriet es sogar zur Nebensache, dass Lammert dem Star des Nachmittags, Frank-Walter Steinmeier, ein wenig die Show gestohlen hat. In der Hauptsache hat er - so deutlich wie kein deutscher Offizieller zuvor - nicht nur die neue Trump-Administration kritisiert, sondern auch den Rechtspopulisten in Europa und Deutschland die Leviten gelesen."/be/DP/he