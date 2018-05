Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Strategie der CSU

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Strategie der CSU

Nach einem leichten Anfangshoch gleiten die ersten Umfragewerte der CSU wieder auf das Vor-Söder-Niveau hinab.



Gewiss, solche Bewegungen liegen noch innerhalb der natürlichen Unschärfe jeder Wählerstudie. Ein Indiz für vages Unbehagen ist der Trend aber allemal. Und vor allem: Die Partei, die nicht so vorwärtskommt, wie sie das mit Windmaschine Söder erwartet hat, die Partei, die sich an den Fetisch ihrer absoluten Mehrheit so krallt, als ginge es um Tod und Leben, sie reagiert immer nervöser./ra/DP/mis