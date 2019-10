Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Flüchtlingsinitiative Seehofers

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Flüchtlingsinitiative Seehofers:

"Es sind unwürdige Bilder, wie Kapitäne darum betteln müssen, um mit Menschen am Rande der Erschöpfung Häfen anlaufen zu können.



Dass dies nicht so bleiben kann, sollte in einer dem christlichen Menschenbild verpflichteten Partei selbstverständlich sein. Was die Kritiker vollends unterschätzen: Seehofer hat die EU-Schwergewichte Italien und Frankreich auf einen Verteilungsschlüssel verpflichtet - eine bemerkenswerte Leistung. Das festgelegte System ist der erste Schritt zu einem lange verfolgten Ziel: der Etablierung eines Quotenystems für die Aufnahme aller Flüchtlinge. Seehofer leistet Pionierarbeit."/ra/DP/he