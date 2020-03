Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Diskussion um eine Exit-Strategie

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Diskussion um eine Exit-Strategie:

"Wie lange können wir unser Sozialleben und die Wirtschaft in Richtung Nulllinie schieben, ohne den freiheitlichen Kern und die ökonomische Basis unserer Gesellschaft dauerhaft zu gefährden? Wann kommt der Zeitpunkt, die Kontaktsperren zu lockern und wieder ins normale Leben zurückzukehren? In welcher Taktung, unter welchen Voraussetzungen? All diese Fragen zu stellen ist richtig.



Hoffentlich früher als später werden wir Antworten darauf brauchen. Die Antworten aber jetzt schon geben zu wollen, wäre falsch und gefährlich."/yyzz/DP/nas