Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Debatte über Roboter-Steuer

"Politiker fordern eine Roboter-Steuer.



Sie sorgen sich, dass Maschinen mit künstlicher Intelligenz zum Jobkiller werden. Eine abwegige Vorstellung, denn der Mensch wird weiter die Oberhand behalten, selbst wenn ihm intelligente Maschinen komplizierte Arbeitsgänge abnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass in den von der Digitalisierung getriebenen Branchen besonders viele neue Jobs entstehen. Parallel mit dem Siegeszug des Roboters in der Automobilbranche sind hierzulande knapp hunderttausend neue Arbeitsplätze entstanden. Eine Gefahr für Wachstum und Wohlstand besteht eher darin, wenn sich die Bremser durchsetzen. Eine Roboter-Steuer würde die Entwicklung in Europa ausbremsen. Die Konkurrenz in Fernost hätte Grund zur Freude."