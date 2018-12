Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Brexit-Abstimmung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Brexit-Abstimmung:

"Wie geht es weiter? Dass Hardliner noch auf Theresa Mays Deal einschwenken, um wenigstens "etwas Brexit" zu retten, ist unwahrscheinlich.



Verliert May am Dienstag, braucht London einen Plan B. Eine Alternative wäre, dass sich Pro- und Anti-Europäer für ein neues Referendum rüsten. Eine andere, dass eine milde Form neuer Assoziation mit der EU gefunden wird. In die Hände der Befürworter eines frischen Volksentscheids spielt auch der Bescheid des Europäischen Gerichtshofs, dass die Briten ihre Austrittserklärung vom März 2017 mit einem Brief nach Brüssel schlicht wieder rückgängig machen könnten, solange sie nicht ausgetreten sind. Kurios würde das zweifellos anmuten. Doch allein der Eingang dieses Bescheids hat in London das Gefühl verstärkt, dass der Druck nachlässt, dass man den Kopf frei für neue Optionen hat."