Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Wiederanpfiff der Bundesliga

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Wiederanpfiff der Bundesliga:

"Wie wirtschaften Fußball-Erstligisten eigentlich, wenn ihnen schon nach zwei Monaten ohne Einnahme die Insolvenz droht? Offenbar wäre der FC Schalke 04 ohne die ausbezahlte April-Rate der TV-Gelder pleite gewesen.



Auch um Bundesliga-Institutionen zu retten, muss offenbar ganz schnell wieder gespielt werden. Um viel weniger verdienende und in der Vermarktung nicht so zugkräftige Drittligisten machen sich die Verbände nicht so viele Gedanken."/yyzz/DP/nas