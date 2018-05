Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Referendum in Irland

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Referendum in Irland:

"Nach dem Abtreibungsreferendum in Irland wird das Dubliner Parlament Ende des Jahres die andernorts geltende Fristenregelung einführen.



In einer Region Irlands wird sich dadurch erst einmal gar nichts ändern: im nordirischen Teil des Vereinigten Königreiches. Dort befindet sich die katholische Kirche in einer unheiligen Allianz mit protestantischen Fundamentalisten. Und deren politischer Arm, die DUP, hält Theresa Mays schwache Regierung an der Macht. Man darf gespannt sein, wie die erklärte Feministin in der Downing Street mit dem jetzt akut gewordenen Konflikt umgehen wird."/be/DP/he