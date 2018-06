Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Leistungsschutzrecht der EU

(STURRGART (dppa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Leistungsschutzrecht der EU

Die vermeintliche Gratiskultur des Internets verstellt den Blick auf einen Skandal: Es geht um den täglichen Diebstahl von geistigem Eigentum, begangen in großem Stil von den Verantwortlichen der digitalen Plattformen.



Diese Internetunternehmen investieren nicht in die Bezahlung von Journalisten und deren Ausbildung, sondern eignen sich die Ergebnisse der täglichen Arbeit fremder Leute ungestraft an und verdienen damit viel Geld./ra/DP/mis