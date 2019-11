Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Haushalt der Bundesregierung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Haushalt der Bundesregierung:

"Deutschland erscheint Ende 2019 wie ein Land, dass in vielerlei Hinsicht den Anschluss an die Moderne verloren hat.



Wenn dieser Tage im Bundestag der Haushalt für 2020 diskutiert wird, steht aus Sicht der Koalition dennoch etwas Anderes im Vordergrund: Die Groko ist stolz darauf, zum siebten Mal in Folge eine "schwarze Null" präsentieren zu können, also einen Haushalt ohne neue Schulden. Es ist an der Zeit für einen Kurswechsel in der Finanzpolitik."/ra/DP/jha