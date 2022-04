Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum EU-China-Gipfel

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum EU-China-Gipfel:

"Für viele Unternehmen, allen voran Autohersteller und Maschinenbauer, ist China neben den USA der wichtigste Absatzmarkt. Was jahrelang dem beiderseitigen Vorteil diente, wandelt sich zum wirtschaftlichen Risiko. Wie an vielen anderen Stellen schärft der Krieg in der Ukraine auch an dieser Stelle das Bewusstsein für gefährliche Abhängigkeiten. Und wie beim russischen Gas gilt: Vieles lässt sich nicht von heute auf morgen ändern."