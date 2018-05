Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Bundeskongress des DGB

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Bundeskongress des DGB:

"Kanzlerin Angela Merkel hat erkannt, dass die vielfältige Spaltung des Landes so deutlich ist wie nie in ihrer zwölfjährigen Amtszeit.



Allein wird sie es wohl nicht schaffen, die Gräben zu überwinden. Dazu braucht sie die Sozialpartner: vernünftige Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, die sich für den sozialen Zusammenhalt einsetzen. Denn die Digitalisierung wird den Trend noch verschärfen, wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim DGB-Kongress in noch nie vernommener Klarheit gewarnt hat."/yyzz/DP/he