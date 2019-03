Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Brexit

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zum Brexit:

"Mittlerweile hat sich Theresa May praktisch jeden Ausweg verbaut.



Alles, was ihr Stunden vor der Abreise nach Brüssel blieb, waren Eildebatten im Parlament, Notsitzungen des Kabinetts, fiebrige Botschaften. Will da jemand behaupten, dass sich der Grad des Brexit-Chaos nicht immer noch etwas steigern lässt?"