Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Ende im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump:

"Vom Weißen Haus massiv unter Druck gesetzt, haben die Konservativen ihre Reihen geschlossen.



Sachargumenten, das hat auch die Endphase des Verfahrens gezeigt, ist man in dieser Wagenburg nicht wirklich zugänglich. Und wie die Öffentlichkeit darüber denkt, hat man ignoriert. (...) Moralisch ist die einst so stolze "Grand Old Party" an ihrem Tiefpunkt angelangt. Die Fraktion hat wahr gemacht, was ihr Chef McConnell vor Wochen angekündigt hatte. Sie ist dem Willen des Weißen Hauses gefolgt. Für die Gewaltenteilung, das Fundament der amerikanischen Demokratie, ist es ein verheerendes Signal. Denn 51 Senatoren haben die Macht jener Legislative beschnitten, der sie selber angehören."/yyzz/DP/edh