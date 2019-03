Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu mögliche Fusion Deutsche Bank/Commerzbank

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu mögliche Fusion Deutsche Bank/Commerzbank:

"An der Sinnhaftigkeit der Fusionspläne gibt es berechtigte Zweifel.



Gewiss: Ein Zusammenschluss der beiden größten deutschen Privatbanken würde - in Verbindung mit Filialschließungen und Stellenabbau - den Wettbewerb auf dem deutschen Markt verringern. Die neue Mega-Bank hätte dann durchaus Chancen auf höhere Erträge. Allerdings erst nach Jahren teurer Abfindungsprogramme und anderer Umbaukosten. Diese auf sich zu nehmen in einer Zeit, da die Deutsche Bank noch nicht einmal die Postbank verdaut hat, erscheint gewagt."/yyzz/DP/he