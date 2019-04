Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Wirtschaft und Parteispenden

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Wirtschaft und Parteispenden:

"Die Parteien leben schon jetzt zu einem hohen Anteil von Steuergeld.



Könnten sie den Anspruch von Unabhängigkeit wahren, wenn sie nur noch am Tropf des Staates hängen? Zuletzt hatten sie sich per Bundestagsbeschluss einen Nachschlag aus der Staatskasse genehmigt - und so den Eindruck von Selbstbedienungsmentalität verstärkt, der ohnedies weit verbreitet ist. Dennoch sind Finanzhilfen aus öffentlichen Quellen allemal weniger verdächtig als Geldgaben, bei denen es keine Garantie geben kann, dass sie nicht mit heimlichen Erwartungen verbunden sind."/yyzz/DP/he